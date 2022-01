Bundesrat Ueli Maurer: Verkürzung der Quarantänefrist soll geprüft werden Der Bundesrat wird am Mittwoch eine mögliche Verkürzung der Quarantänefrist beraten. Laut Finanzminister Ueli Maurer ist dies angesichts der Entwicklungen ein wichtiger Diskussionspunkt. 10.01.2022, 19.27 Uhr

Ueli Maurer findet die Diskussion über die Quarantäne angesichts vieler Ausfälle wichtig. Keystone

«Es ist angezeigt, dass man die Quarantänefrist überdenkt», so Ueli Maurer am Montag gegenüber SRF. Es fehlten relativ viele Leute in der Wirtschaft, und gerade in kleineren Unternehmen könne es schwierig werden, wenn die wichtigen Personen ausfielen. Dazu kommen laut Maurer Lieferverzögerungen und Engpässe, die auch die Inflation weiter anheizen könnten – das «Schreckensgespenst für die Wirtschaft».