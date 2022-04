Terrorismus: Schweiz soll Flugpassagierdaten nutzen können

Bundesrat Terrorismusbekämpfung: Schweiz soll künftig Flugpassagierdaten nutzen können Auch die Schweiz soll künftig Flugpassagierdaten nutzen und auswerten können, um Terrorismus und Kriminalität zu bekämpfen. Der Bundesrat hat eine entsprechende Vernehmlassung eröffnet. 13.04.2022, 16.29 Uhr

Auch in der Schweiz sollen sogenannte PNR-Daten künftig ausgewertet werden können. (Symbolbild) Keystone

Bei der Buchung eines Fluges fassen die Airlines die Informationen zu den Passagieren in einem Fluggastdatensatz, kurz PNR, zusammen. In 62 Ländern gibt es bereits Stellen, welche diese Informationen über Flugpassagiere für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus auswerten. Die Airlines sind dort verpflichtet, die PNR den Behörden zur Verfügung zu stellen. In der Schweiz geschieht diese Datenauswertung nicht, weil die entsprechende Rechtsgrundlage fehlt, wie das Bundesamt für Polizei (Fedpol) am Mittwoch mitteilte.