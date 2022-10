Sommaruga stritt oft mit Maurer – Und dennoch mögen sie sich

Bundesrat Simonetta Sommaruga stritt oft mit Ueli Maurer – sie verbindet aber eine gemeinsame Leidenschaft Bundesrätin Simonetta Sommaruga erzählt in einem Interview, wie es ist, mit Ueli Maurer zu streiten. Angesichts der möglichen Sabotage der Nordstream-Pipelines sagt sie zudem, dass die Energieinfrastruktur aller Staaten verwundbar ist. 02.10.2022, 08.09 Uhr

Trotz der Differenzen: Menschlich sei Ueli Maurer für Simonetta Sommaruga «ein guter Kollege.» Bild: Keystone

SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga und SVP-Bundesrat Ueli Mauerer haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Nachdem der Finanzminister seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, gibt die Umweltministerin im Interview mit der «NZZ am Sonntag» zu: «Es gibt wenige Bundesräte, mit denen ich so viel gestritten habe wie mit Ueli.» Politisch hätten sie viele Differenzen. «Aber wir mögen uns trotzdem», so Sommaruga.