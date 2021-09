Gegenvorschlag zur Fair-Preis-Initiative tritt bald in Kraft

Bundesrat Hochpreisinsel Schweiz: Gegenvorschlag zur Fair-Preis-Initiative tritt nächstes Jahr in Kraft Der Bundesrat setzt per 1. Januar 2022 Massnahmen in Kraft, welche einen Grossteil der Forderungen der Fair-Preis-Initiative umsetzen. Die Initianten wollten der Hochpreisinsel Schweiz den Kampf ansagen. 17.09.2021, 14.19 Uhr

Mit der Umsetzung des Gegenvorschlags wird unter anderem das Geoblocking grundsätzlich verboten. (Symbolbild) Keystone

Der Schweiz-Zuschlag auf Importgütern muss weg, forderte die Fair-Preis-Initiative. Im vergangenen März hat sich das Parlament dann auf einen Gegenvorschlag zur Initiative geeinigt. Dieser setzt vier von fünf Forderungen der Initianten um und soll nun am 1. Januar 2022 in Kraft treten. Das hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom Freitag entschieden, wie es in einer Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung heisst.