Bundesrat Flugpassagiere: Widerstand gegen Sammelwut des Bundes Im Kampf gegen Terrorismus soll auch die Schweiz Daten von Flugpassagieren sammeln. Die Idee des Bundesrates stösst nun aber auf Widerstand – auch von ungewohnter Seite. Reto Wattenhofer 28.07.2022, 15.45 Uhr

Auch in der Schweiz sollen sogenannte PNR-Daten künftig ausgewertet werden können. (Symbolbild) Keystone

Bei der Buchung eines Fluges fassen die Airlines die Informationen zu den Passagieren in einem Fluggastdatensatz, kurz PNR, zusammen. In 62 Ländern gibt es bereits Stellen, welche den Datensatz für die Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus auswerten. Ziel ist es, gefährliche Personen noch vor dem Abflug oder der Einreise zu identifizieren.

Allerdings werden in der Schweiz die Daten nicht ausgewertet, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Geht es nach dem Bundesrat, soll sich das ändern. Er möchte, dass auch Schweizer Behörden künftig PNR-Daten nutzen können. Andernfalls bestehe das Risiko, dass Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, unerkannt in die Schweiz einreisen, argumentiert der Bundesrat.

SVP beruft sich auf Europäischen Gerichtshof

Bei den Parteien hat die Reform jedoch einen schweren Stand. In der Vernehmlassung, die am Sonntag zu Ende geht, stossen die Pläne dabei auf Widerstand von ungewohnter Seite. Die SVP, die sich in der Regel für eine umfassende Sicherheitspolitik stark macht, lehnt das geplante Gesetz ab.

Die angedachte Vorratsdatenspeicherung von Personendaten sei «unverhältnismässig» und stelle «einen Eingriff in die Grundrechte der Passagiere» dar, schreibt die Partei in ihrer Stellungnahme. Konkret stört sie sich daran, dass die Daten pauschal für 6 Monate und in pseudonymisierter Form für 5 Jahre gespeichert werden. Im Juni habe der Europäische Gerichtshof die Fristen als zu lange eingestuft, gibt die SVP zu bedenken.

Der zweite Hauptkritikpunkt betrifft die neue Zentralstelle, welche im Auftrag des Bundes die umfassende Datenbank anlegt. Aus Sicht der SVP wird dadurch die Zuständigkeit des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) in der Terrorismusbekämpfung aufgeweicht. Die Auswertung müsse auch künftig dort angesiedelt sein, fordert die Partei.

SP fürchtet Missbrauch der Daten

Nicht überraschend zeigt sich auch die politische Linke skeptisch. «Eine solche systematische Bearbeitung» der Daten aller Flugpassagiere sei «heikel», schreibt die SP in ihrer Stellungnahme. Risiken sieht die Partei vor allem beim Datenschutz und dem potenziellen Missbrauch der Daten.

Als wenig überzeugend erachtet sie auch das Argument, dass dadurch Terror und weitere Schwerstkriminalität wirksam bekämpft werden könne. «Es ist fraglich, ob Terrorist:innen und Schwerstkriminelle tatsächlich Linienflüge benutzen und dabei ihre wahren Identitätsangaben preisgeben.» Aus Sicht der SP braucht es dafür vielmehr «eine schlagkräftige, effizient aufgestellte und international gut vernetzte Bundesanwaltschaft».

Befürwortet wird die Reform dagegen von der Mitte-Partei. Dadurch würde die Lücke der fehlenden gesetzlichen Grundlage geschlossen. «Die Schweiz zeigt sich damit gegenüber dem restlichen Europa solidarisch, da sie keine Sicherheitslücken im Schengensystem zulassen will», schreibt die Partei in ihrer Stellungnahme. Nicht gelten lässt die Mitte auch den Vorwurf des fehlenden Datenschutzes. Dieser sei «ausreichend gewährleistet».