Bundesrat ernennt neuen Delegierten für Sicherheitsverbund

Sicherheitspolitik Bundesrat ernennt neuen Delegierten für den Sicherheitsverbund Schweiz Der neue Delegierte für den Sicherheitsverbund Schweiz heisst ab August Martin von Muralt. Der frühere Gefängnisdirektor aus der Romandie tritt die Nachfolge von André Duvillard an. 04.05.2022, 14.00 Uhr

Verteidigungsministerin Viola Amherd präsentierte am Mittwoch den neuen Delegierten von Bund und Kantonen. (Archivbild) Keystone

Der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) erhält ein neues Gesicht. Der Bundesrat hat am Mittwoch Martin von Muralt zum neuen Delegierten von Bund und Kantonen ernannt. Der 47-jährige Politologe war zuletzt Direktor des Genfer Gefängnisses Champs-Dollon. Davor war er in verschiedenen Positionen bei der Polizei in der Westschweiz tätig, wie das Verteidigungsdepartement in einer Mitteilung festhält.