Abtretender Bundesrat Maurer warnt vor "schitterer" Finanzlage

Bundesrat Abtretender Bundesrat Ueli Maurer warnt vor «schitterer» Finanzlage In einem Interview gibt der abtretende Finanzminister Ueli Maurer eine düstere Prognose für die Zukunft der Staatsfinanzen ab. Ohne Ausschüttungen der Nationalbank fehlten jährlich bis vier Milliarden Franken. 18.11.2022, 06.30 Uhr

Der abtretende SVP-Bundesrat und Kassenwart Ueli Maurer warnt in einem Interview vor der Ausgabenfreudigkeit des Parlaments. (Archivbild) Keystone

Das Budget 2023 sei noch knapp im Rahmen der Schuldenbremse, ab 2024 sehe die finanzielle Lage aber «schitter» aus. Dies sagte Bundespräsident Ueli Maurer in einem am Freitag erschienenen Interview mit der NZZ. Ohne Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank würden die Vorgaben der Schuldenbremse um zwei bis vier Milliarden pro Jahr verpasst, konstatiert der abtretende Bundesrat und Kassenwart der Eidgenossenschaft in dem Interview.