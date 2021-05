Betreuung Eltern schwer kranker Kinder: Ab Juli können sie einen 14-wöchigen Urlaub beziehen Eltern von Kindern mit schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen erhalten bald mehr Unterstützung. Ab dem 1. Juli haben sie Anspruch auf einen 14-wöchigen Betreuungsurlaub. 12.05.2021, 12.01 Uhr

Pflegende Eltern und Müttern von Neugeborenen, die lange im Spital bleiben müssen, werden entlastet. (Symbolbild) Keystone

In diesem Jahr treten verschiedene Massnahmen in Kraft, die pflegenden Angehörigen Erleichterung verschaffen sollen. So wurde bereits im Januar ein Urlaub für die Betreuung von kranken Angehörigen eingeführt, zudem wurde der Anspruch auf Betreuungsgutschriften in der AHV ausgeweitet. Am 1. Juli tritt nun noch der zweite Teil der neuen Massnahmen in Kraft. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die entsprechenden Bestimmungen gutgeheissen, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen in einer Mitteilung schreibt.