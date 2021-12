Bundespräsident Ignazio Cassis nach der Wahl: «Ich will meine Arbeit gut machen» In seinem Präsidialjahr will sich Aussenminister Ignazio Cassis auf die Schweiz konzentrieren. Er hofft auf den Zusammenhalt im Land, was die Pandemie und die Beziehungen mit der EU betrifft. 08.12.2021, 15.51 Uhr

Ignazio Cassis erhofft sich von seinem Amt als Bundespräsident Vorteile in der Europapolitik. Keystone

Der designierte Bundespräsident Ignazio Cassis stellte sich am Mittwochnachmittag nach seiner Wahl den Fragen der Medien. «Mein Ziel ist, meine Arbeit in der Schwierigkeit der Situation gut zu machen», sagte er. In seinem Präsidialjahr solle die Schweiz im Vordergrund stehen, so seien unter anderem zwei Extra-Muros-Sitzungen des Bundesrats geplant, sowie eine Botschafter-Konferenz in Pontresina.

Noch wenig Erfolg beschieden war Cassis als Aussenminister bisher in der Europapolitik. Der Gesamtbundesrat, ja die ganze Schweiz tue sich schwierig mit dem Thema, sagte er. Es habe viele verschiedene Faktoren, die unter sich kontradiktorisch seien. «Es ist zu leicht zu sagen, wir erwarten eine fixfertige magische Lösung. Wir müssen sie zusammen aufbauen», so der künftige Bundespräsident. Was es jetzt brauche, sei die Überzeugung, dass es gemeinsam machbar ist.

Cassis will Zugang zu Regierungschefs nutzen

Von seinem Amt als höchster Schweizer verspricht sich Cassis in den Verhandlungen aber zumindest Vorteile. Bundespräsident zu sein, heisse Zugang zu den Staats- und Regierungschefs anderer Länder zu haben. «Das ist eine zusätzliche Karte, die ich spielen kann.» Es gelte, die richtigen Momente zu finden, um mit der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt zu sprechen. «Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir uns mit der EU auf eine gemeinsame Agenda einigen könnten», so Cassis.

Was die Coronapandemie betrifft, sei aktuell die grosse Frage «wie geht es weiter?». Er hoffe, dass wir am Ende des Jahres ankommen, «ohne die ganze Übung nochmals von vorne zu beginnen». Das Virus werde bleiben, die Krise aber vorübergehen, sagte Cassis schon in seiner Rede nach der Wahl. «Wenn wir nicht bereit sind, den anderen einen Schritt entgegenzugehen, kommen wir nicht weiter.» Am Schweizer Weg in der Pandemiebekämpfung will auch Cassis als Arzt aber nicht rütteln. «Der nationale Zusammenhalt ist mir viel wichtiger als eine rein medizinische Betrachtung.» (agl)