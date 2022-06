Ständerat steht bei Impfstoffbeschaffung auf die Bremse

Bundesfinanzen Covid-Kredite: Ständerat steht bei Impfstoffen auf die Bremse Die Pandemie kostet. Das bewahrheitet sich einmal mehr. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament weitere Nachtragskredite in Milliardenhöhe. Bei der Impfstoffbeschaffung verweigert der Ständerat nun die Gefolgschaft. Reto Wattenhofer 01.06.2022, 11.01 Uhr

Der Ständerat möchte weniger Impfstoffe kaufen als der Bundesrat. (Symbolbild) Keystone

Die Coronakrise geht ins Geld. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Pandemie in den Augen vieler vorbei ist. In der Sommersession befindet das Parlament über 17 Nachtragskredite in der Höhe von 2,7 Milliarden Franken. Diese hängen vorwiegend mit der Pandemie zusammen.