Bundesfinanzen 5,6 Milliarden Franken: Bundesrat meldet weitere Nachtragskredite Mit vier Milliarden Franken ist der Bund der Axpo zur Hilfe geeilt. Aus diesem Grund unterbreitet der Bundesrat dem Parlament einen Nachtragskredit. Es ist nicht der einzige: Ins Geld geht auch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. 16.09.2022, 14.07 Uhr

Eine Menge Geld. Zur Rettung des Stromkonzerns Axpo gewährt der Bund einen Milliardenkredit. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat hat am Freitag den zweiten ordentlichen Nachtrag zum Budget 2022 verabschiedet. Insgesamt unterbreitet er dem Parlament 24 Nachtragskredite in Höhe von 5,6 Milliarden Franken. Der Löwenanteil entfällt dabei auf den Kreditrahmen von 4 Milliarden Franken für den Stromkonzern Axpo. Letzte Woche hatte der Bundesrat per Notrecht den Rettungsschirm für die Elektrizitätsbranche aktiviert.