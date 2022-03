Parlament genehmigt weitere Nachtragskredite

Bundesfinanzen 3,4 Milliarden Franken: Parlament gibt grünes Licht für weitere Nachtragskredite Das Parlament hat weitere Nachtragskredite bewilligt, um die Pandemie zu bewältigen. Es nutzte den Anlass auch gleich, um mehr Geld für Schutzmassnahmen gegen den Wolf zu sprechen. Reto Wattenhofer 03.03.2022, 09.52 Uhr

Eine Menge Geld. Wegen der Pandemie tätigt der Bund weiterhin Ausgaben in Milliardenhöhe. (Symbolbild) Keystone

Konkret geht es um drei Massnahmen, die das Parlament in der Wintersession bei der Beratung des Covid-19-Gesetzes verlängert hat. Finanziell am meisten ins Gewicht fällt dabei der Erwerbsersatz. Dafür beabsichtigt der Bundesrat einen Beitrag von 1,7 Milliarden Franken. 900 Millionen Franken zusätzlich entfallen auf den Bundesanteil an der Härtefallhilfe. Für den Beitrag an die Arbeitslosenversicherung veranschlagt der Bundesrat 800 Millionen Franken.