Bundesfinanzen 2,7 Milliarden Franken: Bundesrat meldet weitere Nachtragskredite Die Pandemie kostet. Das bewahrheitet sich einmal mehr. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament weitere Nachtragskredite. Kostenpunkt: 2,7 Milliarden Franken. 30.03.2022, 11.35 Uhr

Eine Menge Geld. Wegen der Pandemie tätigt der Bund Ausgaben in Milliardenhöhe. (Symbolbild) Keystone

Die Coronakrise geht ins Geld. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Pandemie in den Augen vieler vorbei ist. Der Bundesrat hat am Mittwoch den ordentlichen Nachtrag zum Budget 2022 verabschiedet. Dem Parlament unterbreitet er 17 Nachtragskredite in der Höhe von 2,7 Milliarden Franken. Diese hängen vorwiegend mit der Pandemie zusammen.

Der Löwenanteil entfällt mit 2,1 Milliarden Franken auf den Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung in einer Mitteilung schreibt. Grund dafür sind Nachzahlungen, die der Bund aufgrund eines Urteils des Bundesgerichts für die letzten zwei Jahre leisten muss. Ein weiterer grösserer Posten ist die Beschaffung von Impfstoffen (314 Millionen Franken). Für die humanitäre Hilfe in der Ukraine ist ein Kredit von 61 Millionen Franken notwendig.

Um die Folgen der Pandemie abzufedern, wurden für 2022 bisher Ausgaben von 7,3 Milliarden Franken bewilligt. Unter Einschluss des vorliegenden Nachtrags steigt der Gesamtbetrag auf zehn Milliarden Franken. In den Jahren 2020 und 2021 hat der Bund bereits Ausgaben von rund 29 Milliarden getätigt. (rwa)