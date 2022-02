Ständeräte wollen keine Lohnobergrenze für SBB, Post und Swisscom

Bundesbetriebe Ständeräte wollen keine Lohnobergrenze für SBB, Post, Swisscom und Co. Entgegen dem Nationalrat will die ständerätliche Kommission die Löhne für Kadermitglieder und Verwaltungsräte in bundesnahen Betrieben nicht begrenzen. Sie lehnt eine entsprechende Vorlage ab. 02.02.2022, 13.00 Uhr

Die Staatspolitische Kommission des Ständerats will keine Lohnobergrenze für Kaderangstelle von bundesnahen Betrieben wie etwa der Swisscom. (Symbolbild) Keystone

Der Lohndeckel für Kaderangestellte von bundesnahen Betrieben rückt wieder ein Stück in die Ferne. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) spricht sich erneut gegen eine entsprechende Lohnobergrenze aus, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Sie beantragt ihrem Rat mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen, nicht auf die Vorlage des Nationalrats einzutreten. Folgt der Rat dem Nichteintretensantrag, dann ist die Vorlage definitiv erledigt.

Der Nationalrat hatte der Gesetzesrevision im März 2021 noch deutlich zugestimmt. Konkret soll für Verwaltungsräte und Kadermitglieder eine Lohnobergrenze von einer Million Franken gelten. Verboten werden sollen auch Abgangsentschädigungen. Betroffen wären die Unternehmen SBB, Ruag, Skyguide, Suva, SRG, Swisscom und die Post.

Für die Mehrheit der ständerätlichen Kommission handelt es sich jedoch um eine «zu undifferenzierte Lösung». Falls überhaupt, dann müssten unterschiedliche Lohnobergrenzen festgelegt werden – je nach Voraussetzung der Betriebe. Die Ständeräte sind aber auch der Ansicht, dass diese «komplexe Aufgabe» nicht dem Gesetzgeber obliegen soll und der Bundesrat Spielraum in der Lohnfestsetzung haben muss. Die Minderheit hingegen will auf «das Unbehagen in der Bevölkerung gegen überrissene Löhne» reagieren. (abi/rwa)