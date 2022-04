Künftige Massnahmen: Kantone sehen Verantwortung beim Bund

Laufenburg «Um das Ein- und Auskleiden zu beschleunigen, wurden etliche Kleidungsstücke am Rücken aufgeschnitten» – Familie prangert Zustände in Pflegeheim an

Zunächst glaubten sie an einen Glücksfall, als sie einen Pflegeplatz für ihre 91-jährige Mutter fanden: Einzelzimmer mit Blick auf den Rhein. Dann schlug Optimismus in Resignation um – und die Mutter wollte plötzlich sterben können. Nun prangert die Familie die Zustände in dem Pflegeheim in Laufenburg an. Dieses sucht das Gespräch.