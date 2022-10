Markus Ritter zu Verrechnungssteuer-Plakaten: «Noch mehr möglich»

Bürgerliche Allianz Markus Ritter zu Verrechnungssteuer-Plakaten auf dem Land: «Hätten gerne mehr gehabt» Die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsdachverbänden sei bei den letzten Abstimmungen noch nicht perfekt gewesen, sagt Bauernpräsident Markus Ritter. Einen Widerspruch mit den Interessen der Bauern sieht er nicht. 08.10.2022, 17.08 Uhr

«Es passt einfach»: Markus Ritter über die Zusammenarbeit zwischen dem Bauern und den Wirtschaftsdachverbänden. Keystone

Lag da noch mehr drin? Die Zusammenarbeit zwischen dem Bauernverband und der Wirtschaft bei den letzten Abstimmungen war laut Markus Ritter sehr gut, aber noch nicht perfekt, wie er in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF sagte. Grund für den Makel ist die spärliche Plakatierung für die Abschaffung der Verrechnungssteuer im ländlichen Raum. «Die Bauern haben schon mitgemacht, aber noch nicht in dem Masse, wie wir es gern gehabt hätten», sagte Ritter.

Die Plakate für die Abschaffung der Verrechnungssteuer waren in der Stadt präsenter als auf dem Land. Keystone

Die Zusammenarbeit müsse sich erst etablieren und sie müsse den Bauern gut erklärt werden, sagte Ritter weiter. Obwohl der freihandelsliebende Wirtschaftsdachverband Economiesuisse bis vor kurzem der grosse Feind des Bauernverbands war, schliesst Ritter aus, dass inhaltliche Differenzen der Grund für die fehlenden Plakate war. Der Bund hätte durch die Abschaffung der Verrechnungssteuer Mehreinnahmen gewonnen, wodurch die Direktzahlungen für die Landwirtschaft gesichert worden wären.

Verbände nehmen Wahlen 2023 in Angriff

Auf die Frage, weshalb der Bauernverband mit dem einstigen Feind zusammenspanne, sagte Ritter, dazu habe unter anderem der Personalwechsel an der Spitze von Economiesuisse beigetragen. «Christoph Mäder war der Landwirtschaft schon nahe, bevor er bei Economie Suisse war», so Ritter. «Auch mit Fabio Regazzi vom Gewerbeverband und Valentin Vogt vom Arbeitgeberverband passt es einfach sehr gut.»

Offenbar so gut, dass die neue Allianz nun die nächsten Wahlen gemeinsam in Angriff nehmen will. Wie die Verbände am Freitag bekannt gaben, planen sie gemeinsame Inserate, Social-Media-Aktivitäten und – Plakate. (gb)