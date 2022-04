Sieben Milliarden für die Schweizer Armee: Ständeräte wollen auch

Budget Sieben Milliarden für die Schweizer Armee: Ständeräte machen mit Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates unterstützt eine Aufstockung des Militärbudgets. Ausserdem soll der Rat schnell zum Kauf von F-35 und Patriot entscheiden. 01.04.2022, 19.38 Uhr

Aufrüstung: Kurzstrecken-Boden-Luft-Raketen des Systems «Patriot» sollen zusammen mit der F-35 den Luftraum sichern. Keystone

Die Schweiz soll künftig ein Prozent des Brutto-Inlandproduktes (BIP) für die Verteidigung ausgeben. Mit dieser Forderung reagierte die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats letzte Woche auf die durch den Ukrainekrieg veränderte geopolitische Lage. Auch in der kleinen Kammer findet das Ansinnen Unterstützung. Die ständerätliche Schwesterkommission hat eine entsprechende Motion mit zehn zu zwei Stimmen überwiesen. Dies teilten die Parlamentsdienste am Freitag mit.

Damit würde das Verteidigungsbudget bis 2030 auf jährlich sieben Milliarden Franken anwachsen. Zum Vergleich: 2020 gab der Bund rund 5,5 Milliarden für die Verteidigung aus. Die aktuell grössten Investitionsprojekte der Armee sind die Beschaffung des amerikanischen Multifunktionsjägers F-35 und des bodengestützten Kurzstrecken-Flugabwehrraketen-Systems «Patriot». Die beiden Anschaffungen sollen gemäss Armeebotschaft 2022 rund acht Milliarden Franken kosten.

Die Kommission ist auf die Botschaft eingetreten. Inhaltlich entscheiden will sie bereits am dritten Mai. «Aufgrund der veränderten Ausgangslage durch den Krieg in der Ukraine erachtet es die Kommission als wichtig, dass die Beratung der Armeebotschaft 2022 im Ständerat bereits in der Sommersession geführt werden können», heisst es dazu in der Mitteilung. (wap)