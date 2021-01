Buchs Streit um Restaurantbetrieb in Altersheim - GastroAargau empört Ist das noch Corona-konform? Restaurantbesuche im Altersheim? Nein, meinen einige. 29.01.2021, 21.36 Uhr

Öffentlich zugängliches Restaurant in einem Altersheim in Buchs: Ist das noch Corona-konform? Foto: Tele-M1

(has) Während die Restaurants im ganzen Land Corona-bedingt geschlossen sind, kann man ausgerechnet in einem Altersheim auswärts essen gehen.

Im Alterszentrum in Buchs werden auch externe Gäste in die Cafeteria gelassen. In Zeiten von Corona wirft das Mittagessen unter Hochrisikopatienten aber einige Fragen auf. Denn zwei Drittel, so konnte Tele M1 bei seinem Besuch feststellen, waren externe Besucher. Zwar kennen sie jemanden im Altersheim, trotzdem findet das die Gastrobranche nicht in Ordnung.

Er habe dafür kein Verständnis erklärt Bruno Lustenberger Präsident von GastroAargau. Auch die Kantonsärztin lässt mitteilen, dass solche Restaurantbesuche nicht erwünscht seien.

Im Alterszentrum Suhrhard aber will man die Cafeteria trotzdem geöffnet lassen. Die alten Menschen hätten schon genügend gelitten, das sei einfach wichtig für die Bewohner.