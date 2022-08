Buchprojekt über Spiess-Hegglin Gegenseite nicht angehört: Presserat rügt CH Media Der Presserat hat das Medienhaus CH Media wegen eines Berichts gegen Tamedia gerügt. Er bemängelt, dass sich die Betroffenen trotz eines schweren Vorwurfs nicht dazu äussern konnten. 26.08.2022, 12.49 Uhr

Das Medienhaus Tamedia gelangte mit einer Beschwerde an den Presserat und erhielt Recht. (Symbolbild) Keystone

Es kommt nicht oft vor, dass ein Medienunternehmen an den Schweizer Presserat gelangt. In diesem Fall hat sich der Schritt von Tamedia jedoch gelohnt: Der Presserat hiess die Beschwerde des Zürcher Medienhauses gegen zwei Artikel der CH-Media-Gruppe – zu der auch dieses Portal gehört – gut. Das teilte er am Freitag mit. Tamedia monierte, trotz schwerer Vorwürfe nicht angehört worden zu sein.