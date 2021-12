Breitensport Skilager fördern: Bundesrat bringt Schneesportzentren erneut aufs Tapet Statt eines nationalen Schneesportzentrums möchte der Bundesrat mehrere regionale Zentren schaffen. Dadurch sollen Schulen zu mehr Sportlagern animiert werden. 03.12.2021, 11.06 Uhr

Der Bundesrat möchte Skilager stärker fördern. Im Bild: Schulkinder schleppen ihre Koffer zu einem Lagerhaus. (Archivbild) Keystone

Eigentlich war das Projekt schon gescheitert. 2016 entschied der Bundesrat, auf ein nationales Schneesportzentrum zu verzichten. Zu gering war der Rückhalt dafür in der Vernehmlassung. Auch führte die Landesregierung finanzpolitische Überlegungen ins Feld. Darauf machte sich jedoch das Parlament dafür stark, das Projekt doch nicht fallenzulassen. Der Bundesrat sollte aufzeigen, wie sich drei bis vier Zentren realisieren liessen.

Am Freitag hat der Bundesrat nun das Verteidigungsdepartement (VBS) beauftragt, die rechtlichen Grundlagen für mehrere regionale Wintersportzentren zu erarbeiten. Diese Zentren sollen Schulen wieder zu mehr Schneesportlagern animieren und so einen Beitrag an den Breitensport-, die Kinder- und Jugendförderung wie auch für die jeweilige Standortregion leisten, wie das VBS in einer Mitteilung schreibt.

Noch offen ist die Frage zu den möglichen Standorten, der Zahl der Zentren und ob diese neugebaut werden müssen. Oder ob dafür bereits bestehende Bauten verwendet werden können. (rwa)