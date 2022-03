Ukrainischer Ministerpräsident telefoniert mit Nestlé-Chef

Boykottforderungen Ukrainischer Ministerpräsident telefoniert vergebens mit Nestlé-Chef – Konzern erntet heftigen Shitstorm Wolodimir Selenski und sein Team erhöhen den Druck auf den Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Aber auch linke Politiker stehen nicht geschlossen hinter den Boykottforderungen. 20.03.2022, 16.25 Uhr

Mark Schneider, CEO von Nestlé, wehrte sich in einem Telefongespräch mit der ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Shmyhal gegen Boykottforderungen. EPA/Keystone

«Ich hoffe, dass Nestlé seine Meinung bald ändert», twittert der ukrainische Ministerpräsident Denys Shmyhal. Er habe vergangene Woche mit Nestlé-CEO Mark Schneider telefoniert, dieser zeige aber laut Shmyhal kein Verständnis für das Anliegen der ukrainischen Regierung. Das Telefonat passt zum derzeitigen ukrainischen Druck auf den Nahrungsmittelkonzern. Präsident Wolodimir Selenski hatte wiederholt – und am Samstag via Liveschalte auch an der Kundgebung in Bern – scharfe Kritik an Nestlé geäussert.

Sein Vorwurf: «Grosse Unternehmen finanzieren noch immer die russische Kriegsmaschinerie, obwohl sie sich schon längst aus Russland hätten zurückziehen sollen.» Gegenüber dem Blick verwahrte sich der Konzern am Samstag gegen die Kritik. Man habe die Tätigkeiten in Russland stark reduziert. «Wir haben sämtliche Importe und Exporte aus Russland gestoppt, ausser bei lebenswichtigen Produkten», so ein Sprecher. Ausserdem tätige Nestlé keine Investitionen in Russland mehr und verzichte auf Werbung: «Wir erzielen mit unseren verbleibenden Tätigkeiten keinen Gewinn.»

Harte Kritik in den Social Media

Ganz sicher gelingt dem Unternehmen kein Imagegewinn. Auf Twitter trendet etwa der Hashtag #boycottnestle. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer lassen so virtuellen Dampf ab. Diverse Memes und Bilder kritisieren Nestlé und rufen zum Boykott aller Produkte auf. Dabei wird der Konzern aus Vevey auch als Kriegstreiber verunglimpft und teilweise gar in die Nähe der Nazis gerückt. Das ist selbst für den Shitstorm-gewohnten Konzern harter Tobak.

Vor zu starker Kritik warnt auch der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried. Gegenüber 20Minuten betonten er und auch SP-Nationalrat Matthias Aebischer, dass bei einem Stopp der Lieferung von Grundnahrungsmitteln hauptsächlich das das russische Volk getroffen werde. «Aus meiner Sicht muss die Schweiz mit wirtschaftlichen Sanktionen vor allem die russische Oberschicht treffen», so von Graffenried. (mg/sat)