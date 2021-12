Bis Weihnachten Genfer Schule wegen Omikron-Ausbruch geschlossen Eine Primarschule in Meyrin wird für den Rest des Jahres geschlossen. Grund ist ein Ausbruch von Covid-19. Die Behörden befürchten, dass es sich um Omikron handelt. 20.12.2021, 18.16 Uhr

Betroffen ist eine Primarschule in der Genfer Vorortsgemeinde Meyrin. Keystone

Die Schulschliessung erfolge auf kantonsärztlichen Beschluss, teilte der Kanton Genf am Montag mit. Betroffen seien etwa 340 Schülerinnen und Schüler. Die Massnahme folgt auf eine Quarantäneanordnung für eine besonders stark betroffene Klasse an derselben Schule. Von allen Verdachtsfällen wurde bereits ein PCR-Test verlangt. Ziel sei es, Omikron-Fälle zu finden und die weitere Verbreitung des mutierten Virus über die Festtage zu verhindern, so der Kanton. Die Primarschule De-Livron ist bereits die zweite Schule im Kanton Genf, die geschlossen wird. Begründet werden die Schulschliessungen mit der erhöhten Übertragbarkeit der Omikron-Variante, die sich in Genf bereits stark ausgebreitet hat. (wap)