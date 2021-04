Bildung Matura: Männer stagnieren, Frauen ziehen davon Die Frauen haben die Männer bei der Maturaquote nicht nur ein-, sondern auch gleich überholt. Im vergangenen Jahr haben über 20'000 Frauen eine Matura absolviert. 29.04.2021, 13.56 Uhr

Frauen sind bei der Matura mittlerweile deutlich in der Überzahl. (Symbolbild) Keystone

(mg) Was sich bereits in den letzten Jahren gezeigt hat, wird nun immer deutlicher: Mehr Frauen machen eine Matura. 2020 haben 20'215 Frauen eine Matura gemacht (11'077 gymnasiale Maturitätszeugnisse, 6715 Berufsmaturitätszeugnisse und 2423 Fachmaturazeugnisse). Dem stehen 16'469 Männer gegenüber (8021 Gymi-Maturen, 7703 Berufsmaturen und 745 Fachmaturen). Das zeigen Zahlen, die das Bundesamt für Statistik am Donnerstag veröffentlicht hat. Noch im Jahr 2000 haben mehr Männer als Frauen eine Matura gemacht.