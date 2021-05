Bildergalerie So treffen die Schweizer Nati-Stars im Trainingscamp in Bad Ragaz ein Für die Schweizer Nationalmannschaft beginnt mit dem Trainingscamp in Bad Ragaz die Vorbereitung auf die Fussball-Euro. Am Mittwoch sind Spieler und Trainer eingerückt. Hier finden Sie die besten Bilder. 26.05.2021, 17.19 Uhr

Am Mittwochnachmittag hat die Schweizer Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Fussball-Euro eingeläutet. Vladimir Petkovic hat in Bad Ragaz seine 28-Köpfige Mannschaft empfangen. Das erste Testspiel steigt am Sonntag, 30. Mai in St. Gallen gegen die USA. An gleicher Spielstätte testen die Schweizer am Donnerstag, 3. Juni gegen Liechtenstein, bevor am Montag, 7. Juni die Flugreise nach Baku ansteht.