Bündner Behörden blicken positiv aufs WEF zurück

Bilanz Jahrestreffen Bündner Behörden blicken positiv aufs diesjährige WEF zurück Zum Ende des 51. WEF am Donnerstag ziehen die Bündner Behörden ein positives Fazit. Die Organisation und Zusammenarbeit verlief reibungslos und die Kundgebungen blieben friedlich. 26.05.2022, 15.57 Uhr

Das diesjährige WEF wurde coronabedingt vom Januar in den Mai verschoben. Keystone

Am Donnerstag endete das 51. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Bündner Behörden blicken zum Abschluss positiv auf die jüngste Ausgabe zurück: Der Kanton Graubünden und Davos «festigten ihre Bedeutung als Kongressstandort und den Ruf der Schweiz als sicheren und friedlichen Ort des Dialogs und des Meinungsaustauschs», wie das Bündner Volkswirtschaftsdepartement am Donnerstag mitteilt.