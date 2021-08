Ignazio Cassis trifft Aussenminister von Oman

Beziehungen Bundesrat Ignazio Cassis trifft sich im Tessin mit dem Aussenminister von Oman Bei den Gesprächen mit dem omanischen Aussenminister Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi standen gemeinsame Anstrengungen für Frieden und Stabilität im Vordergrund. 24.08.2021, 06.42 Uhr

Die beiden Aussenminister trafen sich im Tessin im Vorfeld des Middle East Mediterranean Summer Summit. Keystone

Oman sei ein wichtiger Partner der Schweiz im nahen Osten, heisst es in einer im Nachgang zum Treffen veröffentlichten Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (Eda). Beide Länder verfolgten eine neutrale Aussenpolitik und setzten sich für Frieden und Stabilität in der Region ein. Eines der Themen des Gesprächs sei denn auch die Wiederaufnahme des Friedensprozesses im Jemen gewesen. Beide Staaten wollten sich dafür einsetzen, so das Eda.