Polycom: Nach Verspätungen und Fehlern soll es bald weiter gehen

Covid-19 Neue Daten aus der Schweiz und den USA: So stark beeinflusst die Corona-Impfung unsere Lebenserwartung

Eine neue Studie zeigt, dass in den USA die Lebenserwartung in den Pandemiejahren deutlich gesunken ist. Allerdings je nach Jahr in unterschiedlichen ethnischen Gruppen. Auch die Zahlen für die Schweiz liegen nun vor.