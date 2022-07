Beverin-Wolfsrudel: Bündner Präsident kritisiert Bund harsch

Nach Kuh-Riss Vor Abschuss zum DNA-Test: So geht es mit Problem-Wolfsrudel weiter – Bündner Regierung kritisiert Bund scharf Nach dem Riss einer Kuh kritisiert der Bündner Regierungspräsident den Bund scharf. Und seine Wildhüter versuchen vergeblich, einen Beverin-Wolf zu betäuben und mit einem Sender auszustatten. Was es für einen Abschuss noch braucht und was der Jagdvorsteher fordert. Ann-Kathrin Amstutz und Samuel Thomi Aktualisiert 12.07.2022, 06.31 Uhr

Bis die DNA-Ergebnisse vorliegen, wird der Leitwolf des Beverin-Rudels sicher nicht erlegt – hier in einer Fotofallenaufnahme 2019. HO / Amt Für Jagd Und Fischerei Graubünden

Vier Wildhüter warteten fast die ganze Nacht auf die Wölfe des Beverin-Rudels. Doch erfolglos. Kein einziger zeigte sich auf der Alp am Schamserberg, wo mutmasslich Tiere dieses Problemrudels am Wochenende eine Mutterkuh gerissen hatten. Das sagte der Bündner Jagdvorsteher Adrian Arquint am Montag auf Anfrage von CH Media. Damit ist auch der zweite Versuch gescheitert, einen Wolf zu narkotisieren und mit einem GPS-Sender auszustatten.