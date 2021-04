Betreibungs- und Konkursstatistik Trotz Corona: Weniger Pleiten und Betreibungen in der Schweiz Die Zahl der Betreibungen und Konkurse hat im vergangenen Jahr trotz Coronapandemie abgenommen. Die Coronamassnahmen des Bundes zeigen damit Wirkung – zumindest vorerst. 07.04.2021, 09.10 Uhr

Die Betreibungen und Konkurse gingen 2020 in der Schweiz zurück. Allerdings lassen sich die Zahlen nur mit Vorsicht interpretieren. Keystone

(abi) Die Gesamtzahl der eröffneten Firmen- und Privatkonkursverfahren ist im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent zurückgegangen. 2020 wurden insgesamt 12'912 Eröffnungen verzeichnet, im Jahr 2019 waren es noch 13'840. Das zeigt die Betreibungs- und Konkursstatistik, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch veröffentlichte. Darin nicht enthalten sind allerdings Konkursverfahren in Fällen von Gesellschaftsauflösungen aufgrund von Mängeln in der Organisation. Aber auch deren Zahl ist gemäss BFS rückläufig. Die Konkurseröffnungen nahmen demnach in allen Grossregionen ab, am stärksten im Tessin mit einem Rückgang 15,9 Prozent.