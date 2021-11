Bundesrat verlängert Regeln bei Abgabe von medizinischem Heroin

Betäubungsmittel Bundesrat verlängert neue Regeln bei der Abgabe von medizinischem Heroin Patientinnen und Patienten können weiter bis zu sieben Tagesdosen von medizinischem Heroin aufs Mal beziehen. Der Bundesrat hat eine Verlängerung der neuen Regeln beschlossen. 24.11.2021, 11.38 Uhr

Patientinnen und Patienten, die medizinisches Heroin benötigen, können weiter bis zu sieben Tagesdosen aufs Mal beziehen. Keystone

Als 2020 die Corona-Pandemie in der Schweiz ausbrach, wurden die Regeln bei der Abgabe von medizinischem Heroin angepasst. Um das Risiko einer Corona-Infektion zu verkleinern, konnten die Patientinnen und Patienten die Zahl der Konsultationen reduzieren. So konnten sie neu bis zu sieben Tagesdosen in einer einzigen Konsultation beziehen. Davor mussten sie mindestens einmal täglich im Behandlungszentrum erscheinen, um das Medikament entgegenzunehmen.