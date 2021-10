Gesellschaft Menschenhandel: Organisation möchte Fokus erweitern Die Schweizer Plattform gegen Menschenhandel will das Wissen über die Ausbeutung von Arbeitskraft in der Schweiz steigern. Oftmals würden Betroffene nicht von den Behörden erkannt. 18.10.2021, 08.00 Uhr

Opfer von Ausbeutung arbeiten auch in Privathaushalten, auf der Baustelle oder in der Gastronomie. (Symbolbild) Keystone

Menschenhandel werde meistens mit Ausbeutung in der Prostitution in Verbindung gebracht, schreibt die Plattform gegen Menschenhandel in einer Mitteilung vom Montag. Zum heutigen europäischen Tag gegen Menschenhandel will sie auf Ausbeutungen in anderen Branchen aufmerksam machen. Die Betroffenen arbeiteten etwa in einem Privathaushalt, in einem Nagelstudio, auf der Baustelle oder in einer Gastroküche.