Arbeitsmarkt Beschäftigung in der Schweiz steigt auf Rekordniveau Die Beschäftigung in der Schweiz ist im vierten Quartal 2021 weiter angestiegen und erreicht einen neuen Rekordwert. Auch die Anzahl offener Stellen knackte die bisherige Höchstmarke. 24.02.2022, 09.10 Uhr

Positive Nachrichten für das Gastgewerbe: die Branche verzeichnete einen Zuwachs von 8700 Stellen. (Symbolbild) Keystone

Die Beschäftigung in der Schweiz hat sich wieder von der Coronakrise erholt. Mit 5,24 Millionen Stellen gab es im vierten Quartal 2021 gar einen neuen Rekord, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Verglichen mit dem Vorjahresquartal sind das rund 97'000 Stellen oder 1,9 Prozent mehr. Im Dienstleistungssektor stieg die Beschäftigung um 2,2 Prozent, in Industrie und Baugewerbe um 0,9 Prozent. Auch das Gastgewerbe, das besonders von der Krise getroffen wurde, konnte nach sieben Quartalen erstmals wieder ein Wachstum um 3,8 Prozent oder 8700 Stellen vermelden.