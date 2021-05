Berufliche Vorsorge Pensionskassen: Coronakrise hinterlässt noch keine finanziellen Spuren Trotz Pandemie stehen die Schweizer Pensionskassen finanziell gut da. Sie erzielten letztes Jahr eine Rendite von 4,4 Prozent. Gestiegen ist auch der Deckungsgrad. Damit haben sich die Befürchtungen im Coronajahr bislang nicht bewahrheitet. Reto Wattenhofer 11.05.2021, 10.00 Uhr

So nah der Griff zum Berg scheint, so fern ist eine Reform der 2. Säule. Für die zuständige Aufsichtskommission muss die Politik nun Gas geben. (Symbolbild) Keystone

Noch letzten Mai hatte die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge ein düsteres Bild gezeichnet. Die ausgewiesenen Deckungsgrade waren bis April auf 105,6 Prozent gesunken. Der Anteil der Unterdeckungen sprang in den ersten vier Monaten des letztes Jahres gar von 1,1 Prozent auf 25,4 Prozent. Doch nun zeigt sich: Die damaligen Hochrechnungen waren lediglich eine Momentaufnahme. Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie sind bisher geringer ausgefallen.

Diesen Schluss legt ein Bericht nahe, den die Kommission am Dienstag vor den Medien präsentiert hat. Gegenüber 2019 erhöhte sich der Deckungsgrad im letzten Jahr gar um 1,9 Punkte auf 113,5 Prozent und befand sich damit auf dem höchsten Stand seit 2012, als die Kommission gegründet wurde. Nur eine von 100 Vorsorgeeinrichtungen wies demnach eine Unterdeckung auf. Dank der staatlichen Hilfe sei auch die befürchtete KMU-Krise ausgeblieben, konstatiert die Aufsichtskommission.

Hauptgrund für die gute Entwicklung ist der Optimismus an den Kapitalmärkten. Bereits Ende 2020 gingen diese davon aus, dass die Pandemie bald überstanden sein wird. Vor allem bei Aktien und Immobilien erzielten die Vorsorgeeinrichtungen gute Renditen. Zwar konnten sie nicht an das Rekordergebnis von 2019 anknüpfen, als die Rendite um 10,4 Prozent in die Höhe schnellte. Das Plus von 4,4 Prozent im Coronajahr führte jedoch dazu, dass der Deckungsgrad gestiegen ist.

Politik muss Reform an die Hand nehmen

Für die Aufsichtskommission gibt es dennoch Handlungsbedarf. Die Pensionskassen verblieben im «engen Korsett der unrealistischen gesetzlichen Vorgaben», kritisiert sie. Angesichts der guten finanziellen Lage sollte die Politik deshalb die Gunst der Stunde nutzen und handeln. Ein Dorn im Auge ist der Kommission vor allem der zu hohe Umwandlungssatz.

An diesem Punkt möchte auch der Bundesrat ansetzen. Letzten November hat er dargelegt, wie er das Rentenniveau in der beruflichen Vorsorge langfristig sichern will. Kernelement der Reform ist die Senkung des Mindestsatzes, mit dem das angesparte Kapital in eine Rente umgewandelt wird. Dieser Umwandlungssatz soll von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt werden. Angesichts der Alterung der Gesellschaft und den niedrigen Zinsen erachtet der Bundesrat den heutigen Satz als zu hoch.