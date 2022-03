Lukratives Broker-Geschäft: Parlament zeigt Herz für Vermittler

Berufliche Vorsorge Lukratives Broker-Geschäft: Parlament zeigt ein Herz für Vermittler Der Bundesrat will klare Regeln aufstellen, wann Pensionskassen Maklern Provisionen bezahlen müssen. Die Branche reagierte empört. Nun eilt ihr das Parlament zu Hilfe. Reto Wattenhofer und André Bissegger 17.03.2022, 16.23 Uhr

Lukratives Geschäft: Gemäss einer Studie fliessen hierzulande jährlich 300 Millionen Franken Provisionen an Makler. (Symbolbild) Keystone

Die berufliche Vorsorge ist ein komplexes Gebilde. Viele Firmen greifen bei der Wahl einer Pensionskasse deshalb auf die Dienste eines Brokers zurück. Dieser agiert als Berater, holt Offerten bei verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen ein und vergleicht sie. Soweit so gut. Nur: Nicht der Auftraggeber, also der Arbeitgeber, bezahlt den Makler, sondern oft ist es die Pensionskasse.

Das System führt zu Fehlanreizen, weil der Broker jenen Anbieter empfehlen könnte, bei dem er am meisten profitiert. Und das Geschäft ist lukrativ: Eine Studie des Beratungsunternehmens C-Alm zeigt, dass jährlich Provisionen in der Höhe von 300 Millionen Franken an Makler fliessen.

Parlament will Entschädigungen nicht ändern

Trotz dieser Situation sieht das Parlament keinen Handlungsbedarf bei den Entschädigungen für die Vermittlung von Vorsorgegeschäften. Nach dem Ständerat lehnte am Donnerstag auch der Nationalrat eine vorgeschlagene Regelung des Bundesrates mit 119 zu 68 Stimmen ab. Nur Grüne und SP sprachen sich für eine Regulierung aus.

Die bisherige Praxis habe sich bewährt, sagte Christian Lohr (Mitte/TG). «Unsere KMU sind mündig und können selbst entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen.» Auch Marcel Dobler (FDP/SG) pochte auf die Vertragsfreiheit. «Es braucht keine Regulierung, weil es gut funktioniert», sagte er. Die KMU hätten nicht das notwendige Wissen und seien auf Broker angewiesen. Von den Lösungen würden dann auch die Versicherten profitieren.

Minderheit kritisiert «Zweckentfremdung»

Eine Minderheit unterstützte den Vorschlag des Bundesrates in der Absicht, die mit der heutigen Praxis verbundene «Zweckentfremdung von Vorsorgegeldern» zu verhindern. Laut Manuela Weichelt (Grüne/ZG) geht es um das Geld der Versicherten, das ihnen im Alter dann fehlt. «Eine Regulierung ist dringend notwendig», sagte auch Barbara Gysi (SP/SG). «Die Brokertätigkeit ist teilweise ein Selbstbedienungsladen zum Schaden der Rentnerinnen und Rentner, die oft gar nichts davon wissen.»

Auch der Bundesrat hält die aktuelle Situation für unbefriedigend. Deshalb möchte er neu die Kompetenz erhalten, zu regeln, unter welchen Voraussetzungen eine Pensionskasse für die Vermittlung Entschädigungen bezahlen darf. Die Situation sei nicht zufriedenstellend, sagte Bundesrat Alain Berset und betonte den möglichen Loyalitätskonflikt.

Pensionskassenverband wollte anderes Entschädigungsmodell

Für ein neues Entschädigungsmodell hatte sich früher bereits der Pensionskassenverband stark gemacht. Der Broker sollte vom Arbeitgeber und nicht mehr von den Pensionskassen bezahlt werden — und zwar nach Aufwand. So könnten die Interessen der Versicherten besser gewahrt und die geforderte Transparenz einfacher erreicht werden, argumentierte der Verband.

Die Regelung über die Vermittlungstätigkeiten ist Teil der Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Die Aufsicht über die AHV, die Ergänzungsleistungen, die Erwerbsersatzordnung sowie die Familienzulagen in der Landwirtschaft sollen modernisiert werden. Dabei bestehen zwischen den Räten noch Differenzen. Die Vorlage geht nun zurück in den Ständerat.