Berufliche Vorsorge Lukratives Broker-Geschäft: Kommission zeigt ein Herz für Vermittler Der Bundesrat will klare Regeln aufstellen, wann Pensionskassen Maklern Provisionen bezahlen müssen. Die Branche reagierte empört. Nun erhält sie Schützenhilfe durch die Politik. Reto Wattenhofer 21.05.2021, 14.48 Uhr

Lukratives Geschäft: Gemäss einer Studie fliessen hierzulande jährlich 300 Millionen Franken Provisionen an Makler. (Symbolbild) Keystone

Die berufliche Vorsorge ist ein komplexes Gebilde. Viele Firmen greifen bei der Wahl einer Pensionskasse deshalb auf die Dienste eines Brokers zurück. Dieser agiert als Berater, holt Offerten bei verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen ein und vergleicht sie. Soweit so gut. Nur: Nicht der Auftraggeber, also der Arbeitgeber, bezahlt den Makler, sondern oft ist es die Pensionskasse. Das System führt zu Fehlanreizen, weil der Broker jenen Anbieter empfiehlt, bei dem er am meisten profitiert. Und das Geschäft ist lukrativ: Eine Studie des Beratungsunternehmens c-alm zeigt, dass jährlich Provisionen in der Höhe von 300 Millionen Franken an Makler fliessen.