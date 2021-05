Coronavirus Bernerinnen und Berner ab 18 Jahren können sich impfen lassen Auch in Bern können sich ab sofort alle über 18-Jährigen impfen lassen. Dies, damit die Vereinheitlichung des Zugangs zur Impfung für alle zugelassenen Gruppen sichergestellt sei. 05.05.2021, 09.09 Uhr

Das Impfzentrum in Burgdorf. Keystone

(mg) Von wegen langsam: Beim Impfen schlägt der Kanton Bern ein forsches Tempo an. Wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am Mittwoch schreibt, können sich ab sofort alle Bernerinnen und Berner über 18 Jahren für einen Impftermin anmelden. So stelle der Kanton «die Vereinheitlichung des Zugangs zur Impfung für alle zugelassenen Gruppen sicher», wie es in der Mitteilung heisst. Noch etwas gedulden müssen sich lediglich die 16- und 17-Jährigen.