Bundesrat will Munitionsvorrat der Armee auftstocken

Sicherheitspolitik Bundesrat strebt engere internationale Kooperation an und will Munitionsvorrat aufstocken Angesichts des Ukraine-Krieges will der Bundesrat in der Sicherheitspolitik stärker auf internationale Zusammenarbeit setzen. Zudem nennt er erstmals, wofür er die zusätzlichen vom Parlament gesprochenen Gelder für die Armee verwenden will. Dario Pollice 07.09.2022, 17.00 Uhr

Der Munitionsvorrat der Schweizer Armee soll nach dem Willen des Bundesrates aufgestockt werden. (Symbolbild) Keystone

Der letzte Sicherheitspolitische Bericht wurde vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar fertiggestellt. Deshalb hat das Verteidigungsdepartement VBS einen Zusatzbericht angekündigt, der die Folgen und Erkenntnisse des Konflikts darlegen soll. Der am Mittwoch publizierte Bericht kommt nun zum Schluss, dass der Bundesrat seine Sicherheits- und Verteidigungspolitik «konsequenter als bislang» auf die internationale Zusammenarbeit ausrichten soll.

Vor den Medien in Bern sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd, dass es für die Schweiz eine Frage der Solidarität sei, zur Stabilität des Kontinents beizutragen. Gleichzeitig habe die Schweiz den Anspruch, sich selbstständig verteidigen zu wollen. «Selbstständige Verteidigung ist aber nicht unbeschränkt möglich», so Amherd. «Deshalb will die Schweiz für den Fall eines bewaffneten Angriffs die Option haben, entweder sich selbstständig zu verteidigen oder ihre Verteidigung zusammen mit anderen Staaten zu organisieren.»

Der Bericht zeigt dabei verschiedene Möglichkeiten zur verstärkten Kooperation mit der EU und Nato auf. Dazu gehören etwa eine Teilnahme an einer breiteren Palette an Übungen mit der Nato oder eine Beteiligung der Armee an EU-Verbänden wie der EU Rapid Deployment Capacity, die für Rettungs-, Evakuierungs- und Stabilisierungsoperationen zuständig ist. Diese Möglichkeiten sind Amherd zufolge alle mit der Neutralität vereinbar.

Bundesrat will Munitions- und Lenkwaffenbestände aufstocken

Die Erkenntnisse aus dem bisherigen Kriegsverlauf würden dem Bericht zufolge aber auch «kritische Fähigkeitslücken» der Schweizer Armee aufzeigen. Diese beträfen die weitreichende Panzerabwehr und den Munitionsvorrat. «Teure Einsatzmunition oder Lenkwaffen wurden nur in kleineren Mengen beschafft», heisst es dazu. Um diese Lücken zu schliessen will der Bundesrat mit dem Rüstungsprogramm 2023 «mehrere hundert Millionen Franken» für eine Erhöhung der Munitions- und Lenkwaffenbestände beantragen.

Damit nennt der Bundesrat erstmals konkret, wofür die Armee die zusätzlichen Gelder aufwenden will, welche das Parlament in der Sommersession gesprochen hat. National- und Ständerat haben im Juni das Armeebudget deutlich aufgestockt: Konkret sollen die Ausgaben für die Landesverteidigung bis 2030 mindestens ein Prozent des Bruttoinlandproduktes betragen – also rund 7 Milliarden Franken. Gegenüber heute entspräche das einem Plus von 2 Milliarden. Dies würde es der Armee ermöglichen, «wichtige Fähigkeiten rascher aufzubauen und Lücken zu schliessen», sagte Viola Amherd am Mittwoch vor den Medien.

Die Verteidigungsministerin sprach sich bereits im Juni für eine deutliche Aufstockung des Armeebudgets aus. Dabei war unklar, wofür genau die zusätzlichen Mittel verwendet werden sollen. Bundesrätin Amherd sprach davon, dass sich ausgewiesene Finanzierungslücken schneller schliessen liessen. Sie versicherte im Juni, dass die Mittel «sinnvoll und sorgfältig» eingesetzt würden.

Stärkere Ausrichtung auf hybride Kriegsführung

Der Zusatzbericht kommt weiter zum Schluss, dass der Krieg in der Ukraine die zunehmende Bedrohung durch hybride Konfliktführung «bestätigt und konkretisiert» habe. Dazu zählen Desinformation und Beeinflussung, Cyberangriffe und verdeckte Operationen.

Die bereits im letzten sicherheitspolitischen Bericht festgelegten Ziele sollten deshalb «noch dringlicher» umgesetzt werden. Nebst der stärkeren Ausrichtung auf das «ganze Spektrum der hybriden Konfliktführung» sollten auch die Kompetenzen zur sicherheitspolitischen Früherkennung weiterentwickelt werden.

«Die Früherkennung wird noch umfassender im Verbund von Bundesstellen wahrgenommen werden», sagte Viola Amherd. Dabei übernehme der Nachrichtendienst eine zentrale Rolle ein. Gleichzeitig legte die Verteidigungsministerin dar, dass es weitere Anstrengungen brauche, um die Leistungsfähigkeit des Bevölkerungsschutzes zu verbessern.