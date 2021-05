Bericht Nicht registrierte Onlinehändler aus dem Ausland sorgen für massiven Steuerausfall Der Schweiz entgingen im Jahr 2019 schätzungsweise 60 Millionen Franken an Steuereinnahmen wegen nicht besteuertem Onlineumsatz von ausländischen Händlern. Eine Lösung ist aber in Sicht. Alice Guldimann 05.05.2021, 23.00 Uhr

In der Coronakrise erlebte der Onlinehandel einen Boom. Keystone

Seit 2019 sind ausländische Versandhändler steuerpflichtig, wenn sie mehr als 100'000 Franken jährlich aus Kleinwarensendungen einnehmen. Die neue Regelung beseitigt eine Ungleichheit zu den Händlern mit Sitz in der Schweiz. Eigentlich müssten sich die Versandhändler aus dem Ausland nun ins Mehrwertsteuerregister eintragen haben. Wie es in einem Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) heisst, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, haben das aber längst nicht alle getan.