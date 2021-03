Bericht Bundesrat soll Situation der Tibeter in der Schweiz aufzeigen Der Nationalrat beauftragt den Bundesrat, die Situation der Tibeter in der Schweiz detailliert darzulegen. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Meinungsäusserungsfreiheit und Überwachung legen. 15.03.2021, 18.34 Uhr

Die Mitglieder der Gesellschaft für bedrohte Völker reichten 2018 eine Petition ein, damit die Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz besser geschützt werden. Keystone

(abi) Der Nationalrat will vom Bundesrat einen detaillierten Bericht über die Situation der Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz. Dieser soll sich vor allem der Meinungsäusserungsfreiheit und der Überwachung widmen. Er hiess am Montag einem Postulat seiner aussenpolitischen Kommission deutlich gut. Einzig die SVP erachtete einen Bericht als unnötig.