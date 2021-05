Bericht Bundesrat erachtet Terrorgefahr in der Schweiz weiterhin als «erhöht» Wegen der Pandemie hat sich vieles vermehrt im Internet abgespielt. Das könnte gerade bei Islamisten zu einer grösseren Radikalisierung geführt haben, schätzt der Bundesrat. 12.05.2021, 11.45 Uhr

In Lugano hat im November eine 28-jährige Täterin zwei Frauen mit einem Messer angegriffen. Keystone

Die Terrorbedrohung in der Schweiz bleibe «erhöht». Das schreibt der Bundesrat in seiner jährlichen Beurteilung der Bedrohungslage, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. «Sie ist hauptsächlich bestimmt durch dschihadistische Akteure, in erster Linie durch autonom agierende Einzeltäter und -täterinnen», heisst es im Bericht. Zunehmend seien dabei auch Personen mit psychischen Problemen involviert, wie die Anschläge von Morges am 12. September und Lugano am 24. November gezeigt hätten.