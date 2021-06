Pandemie Bei der Kultur bleibt der Ständerat hart und will Hilfsmassnahmen nicht verlängern Noch eine Differenz verbleibt beim Covid-19-Gesetz zwischen den Räten. Dabei geht es um die Dauer der Hilfsleistungen für den Kulturbereich. 09.06.2021, 09.11 Uhr

Bis im Kulturbereich wieder alle Plätze besetzt werden können, wird es noch eine Weile dauern. (Symbolbild) Keystone

Beim Covid-19-Gesetz zeichnet sich eine Lösung zwischen den beiden Räten ab. Nach den Beratungen am Mittwoch im Ständerat sind praktisch alle Differenzen bereinigt. Nur in einem Punkt nicht: In der Verlängerung der Hilfsmassnahmen für die Kultur. Während die grosse Kammer diese bis im April 2022 weiterlaufen lassen möchte, will der Ständerat diese bis Ende Jahr befristen.