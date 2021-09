Berner Kantonsärztin Nartey wird neue BAG-Vizedirektorin

Beförderung Berner Kantonsärztin wird neue BAG-Vizedirektorin Karrieresprung für Linda Nartey. Die Berner Kantonsärztin wechselt in die Geschäftsleitung des Bundesamtes für Gesundheit. 01.09.2021, 09.18 Uhr

Linda Nartey bei einem Auftritt vor den Medien in Bern. Keystone

Linda Nartey ist im Zusammenhang mit der Coronapandemie wiederholt an den Point de Presse des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aufgetreten. Nun wechselt die Berner Kantonsärztin selber ins BAG. Sie werde dort Vizedirektorin und Mitglied der Geschäftsleitung, schreibt der Kanton Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch. Nartey trete ihre neue Stelle im kommenden Januar an.