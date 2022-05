Ständeräte verzichten auf Gegenvorschlag zu Landschaftsinitiative

Bauen ausserhalb der Bauzonen «Nein, aber ...»: Ständeräte verzichten auf Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative Nach dem Bundesrat will auch die Ständeratskommission nichts wissen von der Landschaftsinitiative. Und auch nichts mehr von einem indirekten Gegenvorschlag. Dennoch macht sie Vorschläge zur Einschränkung des Bauens ausserhalb der Bauzonen. Samuel Thomi 11.05.2022, 19.37 Uhr

Bauen ausserhalb der Bauzonen soll in der Schweiz eingeschränkt werden. Aber wie stark genau, darum streitet die Politik. (Symbolbild) Keystone

Die Abfuhr ist deutlich: Mit 7 zu 3 Stimmen (bei einer Enthaltung) beantragt die Umweltkommission des Ständerats die Landschaftsinitiative der Umweltverbände zur Ablehnung. Das teilen die Parlamentsdienste am Mittwoch mit.

Doch ganz so eindeutig ist dieser Entscheid dann auch wieder nicht zu interpretieren. Denn an derselben Sitzung hat die ständerätliche Umweltkommission (Urek) die zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes verabschiedet. Dabei hat sich die Urek zwar ebenfalls, wie von der Landschaftsinitiative gefordert, für Massnahmen zur Stabilisierung der Anzahl Bauten ausserhalb der Bauzonen ausgesprochen. Sie hat die Vorlage des Bundesrats aber auch «vereinfacht». Und «die Komplexität der vorgeschlagenen Massnahmen» wurde laut Mitteilung «reduziert». Das dürfte die Initianten der Landschaftsinitiative ebenfalls nicht freuen.

Warten auf den Nationalrat

Und seit Mittwoch ist auch klar, dass die Umweltkommission – anders als noch vor einem Jahr – keinen indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative will. «Wir wollen nun schauen, was der Ständerat in der Sommersession macht und dann der Nationalrat», sagt Präsidentin Elisabeth Baume-Schneider (SP/JU) auf Anfrage von CH Media. Denn auch wenn die Revision des Raumplanungsgesetzes formal nicht mehr als indirekter Vorschlag gelte, bleibe die nun verabschiedete Gesetzesvorlage «inspiriert durch die Landschaftsinitiative».

Zentrale Elemente der Initiative wie die Stabilisierung der Zahl der Gebäude in Nichtbaugebieten oder die Bodenversiegelung bleiben laut Elisabeth Baume-Schneider in der Revision enthalten. Zudem sind mehrere Abstimmungen zu Detailfragen in der Kommission laut der Präsidentin knapp ausgefallen. Womit auch «die finale Stossrichtung der Revision des Raumplanungsgesetzes noch nicht definitiv entschieden», so Baume-Schneider. Diese soll im Sommer im Ständerat diskutiert werden.

Bundesrat wollte Gegenvorschlag

Wie die Umweltkommission des Ständerats lehnt auch der Bundesrat das Volksbegehren ab. Die Landesregierung wollte auf die Landschaftsinitiative jedoch mit einem indirekten Gegenvorschlag reagieren. Dies, weil sie Kernanliegen der hängigen Volksinitiative teile. So stellte sich der Bundesrat vor anderthalb Jahren etwa explizit hinter eine stärkere Trennung von Bau- und Nichtbaugebieten in der Schweiz.

Den Umweltverbänden als Initianten jedenfalls sind alle bisher bekannten offiziellen und informellen Gegenvorschläge zu ihrer Landschaftsinitiative zu wenig weit gegangen. Sie kritisierten namentlich, vorgegebene hehre Ziele zur Reduktion von Bauten ausserhalb der Bauzonen würden in den Gegenvorschlägen jeweils mit Ausnahmen gleich wieder verwässert.