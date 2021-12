Basel-Stadt: Erster Kanton spricht sich für 2G aus

Basel-Stadt Weil mildere Massnahmen nicht reichen: Erster Kanton spricht sich für 2G aus Da mildere Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie nicht ausreichen würden, spricht sich mit Basel-Stadt ein erster Kanton offiziell für 2G aus. Der Bund solle diese Verschärfung prüfen. Samuel Thomi 07.12.2021, 15.40 Uhr

Der Basler Regierungsrat – u.a. mit Gesundheitsdirektorenpräsident Lukas Engelberger (auf der Leiter) – spricht sich als erste für 2G aus. HO

Wie in der Schweiz können seit Montag auch im Kanton Basel-Stadt Clubs und Discos den Zugang freiwillig auf Geimpfte und Genesene (2G) einschränken. Dann sind Besucherinnen und Besucher von der Maskenpflicht befreit. Diese und weitere vom Bundesrat am vergangenen Freitag beschlossenen Verschärfungen würden «vor dem Hintergrund einer bedenklichen epidemiologischen Entwicklung» jedoch nicht ausreichen, schreibt die Basler Regierung am Dienstag in einer Mitteilung. «Es ist absehbar, dass der Bundesratsentscheid nur einen Zwischenschritt zu konsequenteren Massnahmen darstellen wird.»