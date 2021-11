Barometer Gleichstellung 2021 Umfrage: Gleichstellung von Mann und Frau wird kritischer beurteilt Die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten hat eine repräsentative Onlinebefragung durchgeführt. Sie zeigt gegenüber der letzten Umfrage von 2019 wachsende Unzufriedenheit. 30.11.2021, 10.57 Uhr

Am Arbeitsplatz sei die Gleichstellung von Mann und Frau noch nicht erreicht, findet eine Mehrheit der Befragten. (Symbolbild) Keystone

Eine Mehrheit ortet nach wie vor Defizite bei der Gleichstellung in der Familie und am Arbeitsplatz. Dies teilte die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten (SKG) am Dienstag mit. Sie beruft sich dabei auf eine repräsentative Onlineumfrage unter 2'245 Personen, die sie bei der Hochschule Luzern und dem Meinungsforschungsinstitut gfs.bern in Auftrag gegeben hat: den Gleichstellungsbarometer 2021. Gegenüber dem ersten Gleichstellungsbarometer von 2019 zeige sich, dass der Stand der Gleichstellung kritischer beurteilt werde, so die SKG.