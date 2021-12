Avenir-Suisse-Studie So haben sich die Kantone bisher in der Pandemie geschlagen Bei vielen Kantonen gibt es bei der Pandemiebekämpfung noch Luft nach oben, kommt Avenir Suisse in einer Studie zum Schluss. Laut der Denkfabrik sind das Tessin, Graubünden und Zug bisher die Vorreiter. Alice Guldimann 15.12.2021, 06.00 Uhr

Bessere Vorbereitung und klare Zuständigkeiten: Daran können Bund und Kantone laut Avenir Suisse noch arbeiten. Keystone

Die Coronakrise dauert nun schon bald zwei Jahre. Seit dem Ende der sogenannten ausserordentlichen Lage im Juni 2020 sind die Kantone wieder am Zug, was Massnahmen zum Schutz vor dem Virus betrifft. Das Contact-Tracing, die Härtefallgelder oder beispielsweise die Impfung liegen in der aktuellen «besonderen Lage» in ihrer Zuständigkeit.

Avenir Suisse hat in ihrer jüngsten Studie darum untersucht, wie die Kantone die verschiedenen Aufgaben gemeistert haben und welche Lehren daraus gezogen werden können. Am Mittwoch hat der wirtschaftsnahe Thinktank seine Resultate publiziert:

Tests und Contact-Tracing:

Umfangreiche Tests und ein funktionierendes Contact-Tracing sind für die Bekämpfung einer Pandemie zentral. Ein hoher Einsatz mache sich dabei bezahlt, schreibt Avenir Suisse in ihrer Studie. So hätten die beiden Basel, Zug und Graubünden das Infektionsgeschehen am besten unter Kontrolle, während unter anderem der Jura, Obwalden, der Aargau, St. Gallen, Luzern und Schwyz laut Avenir Suisse «durch ihre zurückhaltendere Gangart mit höheren Inzidenzen konfrontiert wurden». Weiter kritisiert die Studie, dass der Informationsfluss zwischen den Kantonen wegen unterschiedlicher Contact-Tracing-Systeme nicht gewährleistet werden konnte.

Schule und Arbeitsplatz:

Auch bei Testregimes an Schulen gibt es unterschiedliche Ansätze. Trotz der hohen Fallzahlen im vergangenen Herbst hätten dabei jedoch nur die Kantone Zug und Graubünden zwei mal pro Woche getestet, schreibt Avenir Suisse. Graubünden sei zudem der einzige Kanton, in dem das repetitive Testen in den Betrieben in der Pandemie bisher funktioniert habe. Den wenigsten Kantonen dagegen sei es lediglich gelungen, eine weitreichende dezentrale Testinfrastruktur aufzubauen.

Impfkampagne:

Die Kantone haben nach der Zulassung der Impfung nicht alle gleich schnell losgelegt. Am schnellsten impften gemäss Avenir Suisse die Kantone Tessin, Zug und Freiburg, während die Kampagnen in Obwalden und Appenzell Innerrhoden tiefe Impfquoten ergaben. Als es darum ging, die Impfquote zu steigern und entsprechend zu informieren, hätten die Kantone jedoch einen «zögerlichen Eindruck» gemacht, schreibt die liberale Denkfabrik. Dieser sei auch beim «mangelhaften Tempo» der aktuellen Booster-Kampagne festzustellen, so Avenir Suisse.

Härtefallhilfen:

Die Kantone waren dafür zuständig, die Härtefallhilfen an die von der Krise betroffene Unternehmen auszuzahlen. Dabei gab es verschiedenste kantonale Lösungen. Avenir Suisse kritisiert dabei insbesondere die Verknüpfung der Unterstützungen mit der Dauer der Betriebseinschränkungen anstatt mit den wirtschaftlichen Einbussen. Fazit des Thinktank: «Nur Basel-Stadt, Graubünden, Solothurn, Waadt und Wallis berechneten die Entschädigungen strikt nach wirtschaftlichen Kriterien.»

Über alle untersuchten Bereichen hinweg besonders hervorgetan haben sich laut Avenir Suisse die Kantone Tessin, Graubünden und Zug. In manchen Bereichen seien aber alle Kantone an Grenzen gestossen.

Was Avenir Suisse Bund und Kantonen rät

«Die Versäumnisse waren sowohl selbst verschuldet wie auch das Resultat institutioneller Mängel im heutigen föderalen System», schreibt der Thinktank. Laut der Studie braucht es für künftige Ereignisse dieser Tragweite darum eine bessere Krisenvorsorge im Gesundheits- und Bevölkerungsschutz. Insbesondere der Klärung von Zuständigkeiten im Ernstfall sei dabei bisher zu wenig Gewicht eingeräumt worden.

Weiter braucht es laut Avenir Suisse mehr Krisenbewusstsein und vorausschauendes Handeln. Mitunter beim Contact-Tracing im Sommer 2020, den Bemühungen zur Erhöhung der Impfquote oder bei der Booster-Impfung habe «das Bewusstsein für kurzfristig notwendige Schritte zur Eindämmung der Pandemie» gefehlt, schreiben die Autoren in der Studie. Als dritten Punkt, bei dem man ansetzen müsse, nennt Avenir Suisse die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Insbesondere die Rolle der Fachdirektorenkonferenzen müsse geklärt werden.