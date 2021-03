Auszeichnung Der Usterapfel ist die Schweizer Obstsorte des Jahres 2021 Fructus hat den Usterapfel zur Schweizer Obstsorte des Jahres gekürt. Damit soll die bekannteste Sorte aus der Gruppe der Süssäpfel wieder in Erinnerung gerufen werden. 13.03.2021, 05.00 Uhr

Der hellgelbe Usterapfel verfügt über ein Vanille-Aroma. Fructus

(abi) Süssäpfel sind besonders reich an Zucker und gleichzeitig säurearm. Da sie als Tafeläpfel nicht den Anforderungen eines ausgewogenen Zucker-Säure-Verhältnisses genügen, sind sie allerdings weitgehend in Vergessenheit geraten, wie Fructus am Samstag mitteilte. Das soll sich ändern: Die Vereinigung zur Förderung der alten Obstsorten hat mit dem Usterapfel die bekannteste Sorte aus der Gruppe der Süssäpfel zur 14. Schweizer Obstsorte des Jahres ernannt – und stellt damit eine weitere alte Obstsorte mit besonderen Fruchteigenschaften oder einer kulturellen Bedeutung ins Rampenlicht.

Der Usterapfel sei mehr als nur eine geballte Ladung Fruchtzucker. Gemäss Fructus lasse er sich vielfältig verarbeiten und passe damit bestens in den aktuellen Ernährungstrend. Der Apfel mit der hellgelben Schale ist klein, länglich und hat eine leicht unregelmässige Form. Sein Aroma besitzt eine leichte Vanillenote.

Unbekannte Herkunft

Ein besonderes Merkmal des Usterapfels sind die unregelmässigen Erträge. Gemäss Fructus folgt auf eine oft überreiche Ernte in der Regel ein Jahr ohne Früchte. Dafür ist der Baum robust und nur wenig anfällig für Pilzkrankheiten.

Woher der Apfel ursprünglich stammt, ist nicht bekannt. Allerdings sei die Begeisterung für die Sorte vor 250 Jahren so gross gewesen, dass sie sich rasch verbreitet habe. So standen seine Bäume bis vor 50 Jahren in den Obstgärten vom süddeutschen Raum bis ins Welschland. Er war bekannt unter Lokalnamen wie Citronenapfel, Chreidebüchsler, Ankebälleli oder Museau de mouton. Heute finden sich selbst in Uster praktisch keine der mächtigen Usterapfelbäume mehr. Dem will die Stadt nun Abhilfe schaffen, indem sie etwa 25 neue Bäume pflanzen lässt.