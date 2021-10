Covid-Kredite: 3,4 Milliarden sind zurückgezahlt

Ausstehende Kredite Covid-Kredite: 3,4 Milliarden sind bereits zurückgezahlt Rund ein Fünftel der 2020 gesprochenen Covid-Kredite für Unternehmen in Notlagen sind bereits wieder zurückgezahlt worden. Rund 150 Millionen wurden möglicherweise zu Unrecht bezogen. 15.10.2021, 08.45 Uhr

Mit den Krediten wurde Unternehmen geholfen, die wegen der Coronamassnahmen in Engpässe gerieten. (Symbolbild) Keystone

17 Milliarden Franken an Covid-Krediten hatten Unternehmen in der Schweiz 2020 bezogen – deutlich weniger als die 40 Milliarden, die der Bundesrat zur Verfügung gestellt hatte. 1,9 Milliarden Franken wurden bereits im selben Jahr wieder zurückgezahlt. Bis im Oktober dieses Jahres folgten weitere 1,5 Milliarden Franken. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervor, über die der «Tages-Anzeiger» am Freitag berichtete. Insgesamt wurden damit rund 3,4 Milliarden bereits zurückgezahlt. Rund 120'000 Kredite stehen noch aus.