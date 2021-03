AUSSERORDENTLICHE SESSION Migration und Asyl: Ständerat lässt SVP ins Leere laufen Der Ständerat hat am Mittwoch das Thema Migration beraten. Erzwungen hatte dies die SVP. Dabei zeigte sich: Bei ihrem Kernthema steht die Partei zusehends auf verlorenem Posten. 17.03.2021, 11.20 Uhr

Die SVP scheiterte mit ihrer ausserordentlichen Session über Migration und Asyl. Keystone

(rwa) Migranten und die Schweizer Asylpolitik sind wegen der Coronapandemie etwas aus dem Rampenlicht verschwunden. Weil der SVP die fehlende Aufmerksamkeit für ihr Kernthema ein Dorn im Auge ist, hievte sie es in der Frühjahrssession kurzerhand auf die politische Agenda. In beiden Räten erzwang die Partei mittels zweier gleichlautenden Motionen eine ausserordentliche Session. Das politische Kalkül der Partei ging nicht auf. Auch der Ständerat wollte am Mittwoch im Ständerat das Thema nicht vertieft ausleuchten.