Neutralitätspolitik: Bundesrat belässt wohl alles beim Alten

Aussenpolitik Neutralitätspolitik: Bundesrat belässt fast alles beim Alten Mit grosser Spannung wird der Neutralitätsbericht des Bundesrates erwartet. Nun lässt er durchblicken: Trotz der von Ignazio Cassis proklamierten «kooperativen Neutralität» will die Landesregierung die bisherige Neutralitätspolitik nicht generalüberholen. Dario Pollice 07.09.2022, 15.14 Uhr

Aussenminister Ignazio Cassis schuf die Wortschöpfung «kooperative Neutralität». Doch die bisherige Neutralitätspolitik soll nicht komplett neu ausgerichtet werden. Keystone

Im Zuge des Ukraine-Krieges gibt die Neutralitätspolitik der Schweiz wieder zu reden. Dabei zeigte sich: Was den Handlungsspielraum des Bundesrates anbelangt, ist vieles unklar. Je nach Entscheid gingen die Wogen im Volk, der Politik und in den Medien hoch. Die Aussenpolitischen Kommissionen verlangten deshalb vom Bundesrat einen departementsübergreifenden Neutralitätsbericht. Denn der letzte Bericht datiert noch aus dem Jahr 1993.

Entsprechend wird der Bericht mit grosser Spannung erwartet. Dies auch, weil Bundesrat Ignazio Cassis am diesjährigen WEF mit einer neuen Wortschöpfung aufwartete: der «kooperativen Neutralität». Damit suggerierte der Aussenminister eine Neuausrichtung der Schweizer Neutralitätspolitik. Doch nun zeigt sich, dass diese Form der Neutralität wohl nicht viel anders ausgelegt wird, als diejenige vor rund 20 Jahren – selbst wenn die Schweiz künftig mit der EU und der Nato enger kooperieren sollte.

Diesen Schluss lässt zumindest eine Mitteilung des Bundesrats vom Mittwoch zu. Die Landesregierung hat demnach eine Aussprache zur Neutralität geführt und ist zum Schluss gekommen, dass die Neutralitätspolitik, «wie sie seit dem Neutralitätsbericht vom 29. November 1993 definiert und praktiziert wurde, ihre Gültigkeit behält». Darauf gestützt, will der Bundesrat den Entwurf des neuen Neutralitätsberichts anpassen und «im Herbst» verabschieden. Ein genaues Datum nannte der Bundesrat nicht.

Blocher treibt Neutralitätsinitiative voran

Die Landesregierung unterstreicht, dass die Entscheide im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, wie beispielsweise die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland, mit der Schweizer Neutralitätspolitik vereinbar seien. Letztere lasse dem Bundesrat einen «hinreichend grossen Handlungsspielraum», um auf die Ereignisse seit dem Kriegsausbruch zu reagieren.

Weiter teilt der Bundesrat mit, dass er die Folgen des Krieges auf die internationalen Beziehungen weiter analysieren und nächstes Jahr im Rahmen der aussenpolitischen Strategie eine neuerliche Auslegeordnung vornehmen will. Dieser soll auch die Neutralitätspolitik abdecken.

Die Debatte um die Ausrichtung der Schweizer Aussenpolitik dreht sich indes weiter. So treibt SVP-Doyen Christoph Blocher seine Volksinitiative zur Neutralität voran. Blocher will dabei den Begriff Neutralität in der Bundesverfassung erstmals konkret definieren.

Dem alt Bundesrat schwebt eine eine integrale Neutralität vor, wie sie die Schweiz vor dem Ersten Weltkrieg, während und nach dem Zweiten Weltkrieg praktizierte: keine Teilnahme an bewaffneten Konflikten, aber auch keine Beteiligung an Wirtschaftssanktionen gegen Kriegsparteien.